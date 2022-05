Gazidis dopo lo scudetto: “Successo meritato da tutto l'ambiente”

Il giorno dopo lo scudetto, Ivan Gazidis e il presidente del Milan Paolo Scaroni hanno incontrato i media a Casa Milan . Un'occasione per salutare tutti alla fine di quella che è diventata una stagione trionfale per i colori rossoneri, capaci di conquistare il 19esimo titolo della loro storia in quel di Reggio Emilia contro il Sassuolo .

Gazidis: “Abbiamo vinto seguendo i valori del club”

L'amministratore delegato del Milan così ha parlato davanti alla stampa e alla tv: “Grazie a tutti voi per averci seguito in questa stagione speciale. Abbiamo fatto un vero lavoro di squadra, tutti insieme, anche con i nostri tifosi che ci hanno spinto ad ogni passo, in ogni difficoltà, e ci sono state molte difficoltà in questa stagione, sia sul campo che fuori. Ma alla fine tutti noi abbiamo un grande orgoglio per aver fatto qualcosa di speciale, ma anche per come l’abbiamo fatto, perché credo che abbiamo provato a farlo seguendo dei valori, i valori del club, senza lamentele e senza rimpianti. Alla fine credo che questo gruppo di ragazzi, questa squadra, lo staff, il mister e soprattutto i tifosi lo meritano veramente”. Parole al miele, com'era ovvio, in attesa di scoprire se lo stesso Gazidis avrà ancora un ruolo quando s'insedierà la nuova proprietà che prenderà il posto di Elliott, che se andrà avendo riportato il Milan ai vertici del calcio italiano.