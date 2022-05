Scaroni: “Scudetto clamoroso. Pioli, Massara e Maldini devono rimanere”

Scaroni: “Grande lavoro dei dirigenti”

Affronta poi tanti temi il presidente Scaroni, partendo dallo stadio: “La mia ambizione è che sia pieno, il tema che mi preoccupa sono i diritti televisivi all'estero, ma lo stadio va bene anche da 50-55 mila posti, oggi non se ne costruiscono di più grandi”. Vorrebbe tutti confermati, il numero uno del Milan: “Siamo in una fase dove potrebbe cambiare la proprietà e faccio fatica a fare previsioni. Per quello che mi riguarda, Maldini, Massara e Pioli devono proseguire a fare il grande lavoro che hanno fatto negli ultimi anni”. E ancora: “Non solo, abbiamo una proprietà che ha finanziato senza fare debiti. Poi c'è la dirigenza con Gazidis, Maldini e Massara, che hanno lavorato nella stessa direzione di Pioli, questo ci ha portato al successo”.

Scaroni: “Cifre di cambio proprietà dimostrano successo sportivo e finanziario”

C'è, infine, la delicata questione del cambio di proprietà. Quando Investcorp sembrava ormai vicinissima ad acquisire il Milan, è arrivata l'americana RedBird: “Per quanto riguarda Investcorp ho letto che hanno fatto un passo indietro, invece RedBird ne ha fatto uno avanti. Le cifre di cui si parla dimostrano che è stato raggiunto un successo sportivo ma anche finanziario. Mi auguro che la trattativa si concluda prima dell’inizio vero e proprio del calciomercato”.