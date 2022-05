Pioli e la medaglia rubata: ecco la risposta della Lega di Serie A

La denuncia è arrivata nella notte della festa: “Mi hanno rubato la medaglia d'oro di campione d'Italia. Per favore, restituitemela”. Protagonista l'allenatore del Milan , Stefano Pioli , con tanto di appello urbi et orbi. A quanto pare, nel trambusto di Reggio Emilia dopo la vittoria dello scudetto, qualcuno è riuscito a sottrarre il prezioso cimelio al tecnico rossonero. Un furto degno di Arsenio Lupin. A stretto giro di posta, però, è arrivata anche la risposta della Lega di Serie A .

Lega Serie A: “Mister, te la diamo nuovamente domani”

Non è rimasta dunque insensibile la Lega di Serie A alla richiesta di Stefano Pioli. E alle 00:16 ha twittato: “Ehi mister Pioli, la medaglia te la diamo nuovamente domani”. Incidente chiuso, dunque. Con tanti saluti a chi si è voluto appropriare del premio vinto meritatamente dall'allenatore del Milan per il titolo di campione d'Italia, ottenuto ieri contro il Sassuolo, respingendo l'ultimo assalto da parte dell'Inter che inseguiva. “Mi hanno strappato la medaglia nelle celebrazioni: se potete fare un appello vi ringrazio, è l'unica che ho". È infatti il primo titolo che Pioli vince da quando ha intrapreso la carriera di allenatore. Lo ha fatto nel club che, parole del tecnico, “mi ama come nessun'altra squadra finora”. Il furto non ha impedito a Pioli di essere uno dei principali protagonisti della festa notturna di Milano, in attesa che oggi ci sia anche la sfilata sul pullman scoperto per le vie della città.