Milan, Castillejo: "Che gioia vincere con la maglia per cui tifavo da bambino!"

Castillejo: "Ho giocato poco, ma che soddisfazione vincere col Milan!"

Sul suo profilo Instagram, l'attaccante esterno ex Villarreal ha postato, sotto alla foto in cui imbraccia il trofeo dello Scudetto: "Non saprei da dove iniziare o magari si. Ringraziando tutti voi, ho vissuto di tutto in questi 4 anni, momenti bellissimi e altri meno belli. Come sapete, quest'anno non ho giocato quanto mi sarebbe piaciuto, però sono stato qui per i miei compagni, per la mia famiglia, sempre disponibile con il sorriso e la voglia di lavorare. Tifare da bambino questi colori e poi vincere un titolo penso sia una cosa inimmaginabile, grazie a tutti voi!".

Castillejo: appena 5 presenze, ma grande protagonista di quel Milan-Verona 3-2

Solo 5 presenze per Castillejo - legato ai rossoneri fino al 30 giugno 2023 - nel campionato appena concluso. Tra queste, però, è stato grande protagonista della rimonta da 0-2 a 3-2 di Milan-Hellas Verona, ottava giornata dello scorso 16 ottobre. Entrato all'intervallo al posto di Alexi Saelemaekers, lo spagnolo ha prima conquistato il rigore del 2-2 (trasformato da Franck Kessié al 76'). Quindi, 2' più tardi, ha propiziato la goffa autorete di Koray Günter.