Milan, Pioli sorride: medaglia riconsegnata e titolo di miglior allenatore

Una vera e propria settimana da incorniciare per Stefano Pioli da quando è alla guida del Milan, tra gioie, dolori e traguardi raggiunti. Lo scudetto ottenuto con i rossoneri è di certo il punto più alto della sua carriera da allenatore per il classe '56 di Parma, che però ha visto la festa guastarsi dopo essersi reso conto di non indossare più al collo la medaglia ricevuta dalla Lega. " Restituitemela " aveva detto poche ore dopo aver scoperto di essere stato derubato, ed è stato accontentato.

Medaglia Pioli riconsegnata al Milan

Infatti i carabinieri del comando provinciale di Reggio Emilia hanno riconsegnato al Milan la medaglia di campione d'Italia dell'allenatore Stefano Pioli, ritrovata dopo che gli era stata sottratta nella serata del Mapei Stadium. La medaglia è stata consegnata al security manager del Milan, nella tarda mattinata odierna nel comando provinciale reggiano, in corso Cairoli.

Altri sorrisi, Pioli è il miglior allenatore in Serie A

Il mercoledì di sorrisi non si ferma di certo qui per Stefano Pioli che è stato anche premiato come miglior tecnico della Serie A. L'allenatore del Milan, infatti, è stato insignito del "Premio Bulgarelli" come miglior coach del massimo campionato italiano. Insieme a lui è stato premiato anche Sandro Tonali come miglior giocatore della Serie A.