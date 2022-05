Milan, Giroud: "Orgoglioso della squadra, Sheva mi ha mandato un messaggio"

Sono passati quattro giorni dalla vittoria di Reggio Emilia contro il Sassuolo e dall'inizio della grande festa in casa Milan per il 19° scudetto conquistato, ma nessuno ha intenzione di smettere con i festeggiamenti. Neanche Olivier Giroud , autentico trascinatore dei rossoneri in questa stagione con 11 gol in campionato. La maledizione della maglia numero 9 non si è abbattuta sul francese, che a suon di reti decisive ha portato il Diavolo alla conquista del titolo in una stagione al cardiopalma.

Giroud: "Orgoglioso di questa squadra"

Intervistato dal sito ufficiale del Milan, Olivier Giroud non ha potuto trattenere il suo entusiasmo per lo scudetto conquistato alla prima esperienza in Italia, titolo che ha un significato particolare per lui. L'attaccante ha infatti sottolineato: "Come ho detto alcune settimane fa, la cosa più importante era credere che potevamo farcela. E ce l’abbiamo fatta. Oggi sono molto orgoglioso di questa squadra e di questo spirito di squadra che abbiamo messo in questa fine di stagione, anche con l’euforia dei tifosi".

Giroud: "Ho ricevuto un messaggio da Shevchenko"

Tra i festeggiamenti partiti da Reggio Emilia e conclusi, ma non ancora del tutto, a Milano, c''è anche stato il tempo per prendere in mano il cellulare e leggere tutti i messaggi di complimenti ricevuti per il traguardo raggiunto col Milan. Tra i tanti che hanno scritto a Giroud c'è anche l'icona rossonera Andrij Shevchenko, che non ha perso tempo nel congratularsi con l'attaccante francese. Giroud infatti ha ammesso: "Shevchenko mi ha mandato un messaggio vocale. Era molto felice per me ed è stato un grande regalo. Sono fiero e orgoglioso di aver vinto uno scudetto come lui e come tanti giocatori del Milan“.