Botman chiama il Milan: "Voglio fare un passo in avanti"

Sven Botman ha mandato un messaggio al Milan e alle altre sue pretendenti in un'intervista al quotidiano olandese Algemeen Dagblad: "A Lille ho giocato la mia ultima partita, ora voglio fare un passo in avanti ".

Botman: "Milan? È interessato ma non voglio dire di più"

Botman aspetta novità importanti sul suo futuro nei prossimi giorni, e dichiara chiusa la sua esperienza in Francia: "Se l'ultima di campionato è stata anche l'ultima con la maglia del Lille? Credo di sì. L'intenzione è quella di fare un passo in avanti. Spero che il trasferimento venga completato presto, preferibilmente per la preparazione. Milan e Newcastle? Sono interessati, ma non posso e non voglio dire di più".

Newcastle insidioso, ma Botman aspetta il Milan

Il Newcastle nelle ultime settimane è sembrato più attivo del Milan sul fronte Botman, ma i rossoneri hanno già l'accordo con il giocatore, che sta aspettando una mossa del Diavolo ora che il cambio di proprietà è stato finalmente ultimato. Il classe 2000 punta a giocare la Champions League: "Quello che voglio io è giocare una bella competizione, non vedo l'ora. Ma non è solo il club o la competizione a decidere, devo avere anche ottime sensazioni al riguardo".