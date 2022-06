Nuovo stadio, Sala replica a Scaroni: "Il rispetto delle leggi è la mia priorità"

La stagione calcistica 2021-’22 è finita all’insegna del dominio delle squadre milanesi, che hanno lottato fino alla fine per la conquista dello scudetto e che si sono divise i titoli in palio, con il Milan campione d’Italia e l’Inter capace di fare la doppietta Supercoppa Italiana-Coppa Italia, ma il futuro è già alle porte e per entrambi i club tra le urgenze da affrontare non ci sono solo quelle relative al calciomercato.

Nuovo stadio di Inter e Milan, si fa largo l'ipotesi Sesto San Giovanni Il dossier stadio rappresenta infatti un asset particolarmente importante per entrambe le proprietà, Suning e RedBird Capital, appena subentrata ad Elliott. La casa del futuro di Inter e Milan sembra destinata a non essere San Siro, ma mentre prende quota la possibilità che il nuovo impianto in comune tra le due squadre venga costruito a Sesto San Giovanni, continuano le polemiche incrociate tra i dirigenti dei due club e Palazzo Marino.

Sala e il nuovo stadio di Milano: "Scaroni sa che le leggi vanno rispettate" A margine dell'inaugurazione del salone del Mobile, infatti, il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha replicato alle critiche del presidente del Milan Paolo Scaroni, che nelle scorse settimane aveva motivato la volontà dei due club di puntare a costruire altrove il nuovo stadio con i tempi troppo lunghi della burocrazia: "Milano è una città del fare, ma il nostro Paese lo conosciamo, sappiamo quanto siamo bravi a perdere occasioni perché la burocrazia ci ferma. Per lo stadio andremo dovre si farà prima" aveva detto il massimo dirigente rossonero. "Scaroni conosce il sistema e da decenni ci lavora - la replica di Sala - Può anche sorprendersi ma rimane il fatto che un conto è la burocrazia, un altro è che le regole e le leggi vanno rispettate. Lo dico anche a altri politici che la fanno facile. Ci piaccia o non ci piaccia, non è questione di piacere, ma di conoscere le cose. Chi si occupa della cosa pubblica deve rispettare delle leggi e questo è quello che voglio fare".