Milan, ecco la maglia dello Scudetto: il tricolore anche sulle maniche

Svelata, attraverso il portale specializzato Footy Headlines, la nuova prima maglia del Milan per la stagione 2022-2023. Una divisa particolarmente attesa, 11 anni per l'esattezza, perché sarà quella che vedrà la cucitura dello Scudetto conquistato un mese fa dalla band di Stefano Pioli coi festeggiamenti guidati da uno scatenato Zlatan Ibrahimovic .

Milan, la maglia rossonera dello Scudetto col tricolore anche sulle maniche

Un tricolore che però non campeggerà unicamente sul petto bensì anche sui bordi delle maniche, che saranno interessate da rifiniture biancorossoverdi. Lo sponsor tecnico è sempre lo stesso, la marca tedesca Puma: sulla maglia "casalinga" 2022-2023 più nero che rosso: le bande cromatiche verticali non comprenderanno tutta la maglia. quelle rosse inizieranno sotto le spalle e saranno come incastonate in un box nero (simile a quella della stagione 2007-2008), che conterrà, nella schiena, anche il numero e il nome dei giocatori. Al centro, come sempre, lo sponsor commerciale con la scritta "Emirates fly better".

Milan, la seconda e la terza maglia 2022-2023

Già note, invece, le divise da trasferta. La "classica" bianca con inserti sottili rossoneri e scollatura "a V" (sempre rossonera), e la terza, che come sempre lascia spazio alla fantasia, grigio cromata con colletto (girocollo) e bordi delle maniche blu.