Milan, Maldini e Massara hanno rinnovato: "Ora programmiamo un futuro vincente"

L'annuncio ufficiale non è ancora arrivato, ma le parti hanno trovato l'accordo e devono essere definiti solo gli ultimi dettagli amministrativi, si parla di un rinnovo di due anni. Paolo Maldini all'uscita da Casa Milan ha mostrato la sua soddisfazione per l'accordo: "È tutto a posto, all'ultimo abbiamo rinnovato. Siamo contenti di essere qui e della stagione, di programmare un futuro sempre vincente. Come sarà il Milan? Adesso vediamo, c'è tempo. Siamo partiti un po' in ritardo ma recupereremo. Sono molto felice ".

Maldini e Massara: una giornata di attesa

Lo stallo delle ultime settimane, dovuto anche all'arrivo del nuovo proprietario RedBird, si è così sbloccato nel corso della giornata di giovedì 30 giugno, l'ultima prima della fine del contratto, anche se l'accordo arrivato solo in tarda serata ha lasciato con il fiato sospeso i tifosi. I due dirigenti si sono presentati a Casa Milan in mattinata, e hanno incontrato Ivan Gazidis per definire gli ultimi dettagli. Con il passare delle ore l'ottimismo è aumentato, tanto che il presidente Paolo Scaroni si è sbilanciato dicendosi "molto fiducioso". In serata, finalmente, è trapelata la notizia dell'accordo, che permetterà a Maldini e Massara di tornare a lavorare con serenità sul mercato per rinforzare la rosa.