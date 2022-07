Raduno Milan: i convocati di Pioli, assenti Origi e Giroud

Applausi per tutti oggi a Milanello, con un vero e proprio boato per Paolo Maldini quando è arrivato al centro sportivo, dove da oggi il Milan si allena per preparare la nuova stagione. Consensi pure per Massara e Gazidis , mentre il primo a varcare i cancelli è stato Caldara alle 8.30. Alle 11.15 inizia il primo allenamento della stagione, nel pomeriggio alle 15 parlerà Stefano Pioli .

Milan: l'unico nuovo di oggi è il francese Adli

Mancano parecchi giocatori al raduno di oggi nel Milan. Oltre ai nazionali, Pioli ha concesso un giorno di riposo per motivi personali a Origi e a Giroud, che arriveranno puntualmente domani (c'è molta curiosità in particolare per l'attaccante belga, che arriva dal Liverpool). C'è Tommaso Pobega e ci sono tanti giovani, aggregati alla prima squadra per questo ritiro. Vediamo la lista completa diramata dal club rossonero, con l'unico nuovo a disposizione oggi che è Adli, ex Bordeaux, acquistato un anno fa da Maldini e Massara ma lasciato dodici mesi in Francia: