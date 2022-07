Yaya Touré: “Così ho convinto Kessie a venire al Barcellona”

Yaya Touré, classe 1983, è stato un giocatore del Barcellona e, anche se oggi è ambasciatore dei Mondiali in Qatar, continua a seguire le vicende che riguardano i catalani. Così come la campagna acquisti, in particolare si sofferma su un suo connazionale, Franck Kessie, che ha deciso di lasciare il Milan a parametro zero per trasferirsi in blaugrana. Al Mundo Deportivo, Touré fa sapere di aver insistito molto per convincere Kessie a venire al Barça.

Touré: “Kessie è un grande giocatore” Ammette Touré: “Durante la trattativa con il Barcellona, ho chiamato Kessie. Siamo stati in contatto e mi ha chiamato più volte perché sapeva che conoscevo il Barça. A essere sincero, abbiamo parlato per giorni perché voleva sapere tutto quello che avrebbe trovato in Catalogna. Il Milan gli aveva offerto un nuovo contratto e stiamo parlando di un grande club, ma il Barcellona lo seguiva molto da vicino. Gli ho detto di non esitare, che se voleva partire doveva andare al Barcellona. Gli ho spiegato molte cose nei dettagli e che doveva giocare bene dall'inizio, avere un buon atteggiamento ed essere il più concentrato possibile. Barcellona è una grande città e gli ho detto di non uscire molto la sera, di stare attento. Devi concentrarsi solo sul campo perché loro ti giudicheranno in tutto”.