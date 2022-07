Milan, doppia seduta: Origi a parte, riecco Messias

Doppia seduta di allenamento per il Milan di Stefano Pioli , che alza il ritmo alla ricerca della miglior condizione, in vista della prima amichevole internazionale contro il Colonia per la Telekom Cup, in programma sabato 16 luglio in Germania.

Milan al lavoro: Origi a parte, riecco Messias

Il neo acquisto Divock Origi si è allenato ancora a parte con il preparatore per smaltire i postumi di un infortunio muscolare, si è rivisto Junior Messias dopo il riscatto dal Crotone. "Rossoneri a Milanello per colazione, come di consuetudine, prima di scendere negli spogliatoi per il primo allenamento odierno dedicato interamente a una serie di test atletici - recita la nota della società meneghina -. L'allenamento pomeridiano è cominciato in palestra per l'attivazione muscolare. Al termine, i rossoneri sono usciti sul campo dove il gruppo ha iniziato con alcuni torelli a tema. La squadra ha proseguito l'allenamento con una serie di esercitazioni tecniche che hanno preceduto alcuni lavori sul possesso palla. A conclusione della giornata, la consueta partitella su campo ridotto".