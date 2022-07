L'ex bandiera del Milan Sebastiano Rossi torna al Cesena

Dopo 32 anni Sebastiano Rossi , la bandiera del Milan che dal 1990 al 2002 difese la porta rossonera, torna nel club che l'ha visto crescere e lanciato. Coordinerà l'attività dei preparatori dei portieri del club romagnolo di Serie C. Classe 1964, Rossi era arrivato al Milan nel 1989 proprio dal club bianconero della sua città natale. Col Diavolo, portato in rossonero da Arrigo Sacchi , ha vinto praticamente tutto nell'arco degli anni Novanta: 5 campionati, 3 Supercoppe italiane, una Champions League (quella del 4-0 al Barcellona nel 1994), una Coppa Intercontinentale e 2 Supercoppe Europee.

Rossi: "Cesena deve continuare a essere la culla di grandi prortieri"

Queste, invece, le parole di 'Seba' Rossi: "Sono felice di tornare nel Cesena in questo momento storico e di ritrovare amici come Massimo Agostini e Davor Jozic ai quali mi legano tanti ricordi. Il mio incarico? Sarò un uomo di campo e lì coordinerò il lavoro di tutti i preparatori dei portieri: in passato il Cesena ha espresso grandi estremi difensori e il nostro compito sarà di rinverdire questa tradizione, individuando e facendo crescere nuovi talenti tra i pali come già accade in altri ruoli".