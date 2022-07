Milan, ufficiale: ceduto Duarte al Basaksehir

In maglia Milan è riuscito a giocare appena sette partite, prima del trasferimento in prestito per 18 mesi che ora è diventato definitivo. Non si può dire che la sua avventura in Italia sia stata fortunata: a fine novembre del 2019, infatti, si procurò una frattura al calcagno con assenza dei campi per quattro mesi. Al rientro post lockdown, altri due infortuni lo hanno costretto a stare in infermeria. L'anno dopo, causa covid e concorrenza nel suo ruolo, è finito in fondo alle gerarchie.