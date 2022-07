Origi: "Ibrahimovic sarà ricordato per generazioni, arrivo al momento giusto"

Il neo attaccante del Milan Divock Origi ai microfoni di DAZN ha fatto il punto sulle sue condizioni fisiche, fissando l'obiettivo in vista della partenza del campionato ad agosto: "Voglio essere al top per la prima giornata".

Origi: "Sono nel pieno della carriera e voglio mostrarlo a tutti"

"Stiamo facendo il massimo per tornare il prima possibile, lavoro duramente giorno dopo giorno - ha spiegato Origi -. Mi sto preparando fisicamente, mentalmente e spiritualmente per essere pronto il prima possibile. A 27 anni sono nel pieno della mia carriera, penso di aver maturato la giusta esperienza. Ho vinto molte cose e ho vinto parecchio, ma ho fame, voglia di crescere, vincere e migliorare, voglio massimizzare il mio potenziale e questo club è come me. Vogliamo mostrarlo a tutti, ho buone sensazioni e sono pronto ed entusiasta di iniziare la nuova stagione".