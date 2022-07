Milan, oggi doppio allenamento: focus sulla rapidità

Doppia razione di allenamento oggi per il Milan nel centro sportivo di Milanello. La squadra, infatti, si è ritrovata già per colazione, poi è scesa negli spogliatoi per iniziare la prima seduta della giornata. Dalle 16.30, poi, di nuovo tutti in campo per il secondo allenamento di oggi. Anche nella giornata di domani è previsto un doppio appuntamento a Carnago per Tonali e compagni agli ordini di Pioli.