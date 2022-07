Giroud: è tra i 50 candidati alla vittoria del Golden Foot

Ha vinto uno scudetto da protagonista con il Milan , ha iniziato con il piede giusto la nuova stagione segnando una doppietta al Colonia in amichevole e ora arriva un'altra bella notizia per l'attaccante francese Olivier Girou d: è tra i 50 candidati ad aggiudicarsi il Golden Foot 2022 .

Il Golden Foot viene assegnato ogni anno a quei calciatori che abbiano compiuto almeno 28 anni e che si siano distinti per i loro risultati sportivi, sia di squadra sia individuali. Tra loro rientra sicuramente Giroud, decisivo per il 19esimo titolo rossonero. La Commissione che ha scelto i candidati, su Instagram, ha scritto: “Giroud è stato selezionato dalla Commissione Golden Foot tra i primi 50 candidati all'edizione 2022 del Golden Foot. Congratulazioni”.

Golden Foot: i rivali di Giroud, ci sono anche Chiellini e Bonucci

Vediamo chi sono gli altri candidati, ossia i rivali di Giroud alla vittoria finale. Ci sono nomi di assoluto valore, da Karim Benzema a Leo Messi, da Robert Lewandowski a Sadio Mané e a Thomas Muller. Ci sono anche diversi italiani nella lista: Ciro Immobile, Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci, Jorginho e Marco Verratti.

Chi vince il Golden Foot ha l'onore di lasciare la propria impronta sulla Champions Promenade del Principato di Monaco. Al vincitore viene dato il privilegio di imprimere le impronte su un calco la cui forma originale, inserita in una mattonella in bronzo, decorava quella che a Monaco era nota come la ‘Walk of Fame’ dei calciatori, la Champions Promenade del Larvotto.