Il Lille convoca Renato Sanches per il ritiro: Milan e PSG alla finestra

Milan e PSG continuano a darsi battaglia per ingaggiare Renato Sanches , mediano portoghese classe 1997 del Lille che in passato ha vestito anche le maglie di Bayern Monaco e Swansea .

Il Lille comunque continua a considerare il lusitano un proprio calciatore, tanto da convocarlo senza problemi per il ritiro in Spagna .

Renato Sanches chiamato in ritiro: il comunicato del Lille

I campioni della Ligue 1 2020/2021 del Lille partono per il ritiro previsto in Spagna, a Marbella, e Renato Sanches, nonostante le insistenti voci di mercato, viene chiamato assieme ai propri compagni dal tecnico Paulo Fonseca, ex Roma.

Questo il comunicato, tradotto, apparso poco fa sul sito ufficiale del Lille:

"Da giovedì 21 (fino al 30 luglio), i Dogue parteciperanno a un ritiro nella regione di Marbella (Spagna), durante il quale disputeranno tre partite di preparazione. In questa occasione, Paulo Fonseca ha convocato il seguente gruppo:

Portieri: Lucas Chevalier, Adam Jakubech, Leo Jardim

Difensori: Alexsandro, Vincent Burlet, Tiago Djalo, José Fonte, Gabriel Gudmundsson, Simon Ramet, Leny Yoro, Akim Zedadka

Centrocampisti: Benjamin André, Carlos Baleba, Rémy Cabella, Angel Gomes, Mattéo Makhabe, Jonas Martin, Amadou Onana, Ugo Raghouber, Renato Sanches

Attaccante: Jonathan Bamba, Mohamed Bayo, Joffrey Bazié, Jonathan David, Isaac Lihadji, Timothy Weah, Yusuf Yazici, Edon Zhegrova".

Renato Sanches tra PSG e Milan: siamo alle battute finali

Non potrà ancora mancare molto alla fine di questa lunga trattativa, che assomiglia sempre di più a una telenovela.

I rossoneri avevano l'accordo col giocatore, ma il rallentamento nel proprio mercato ha permesso al PSG di inserirsi di prepotenza, ma non ancora di affondare il colpo decisivo.

Sempre nella giornata di oggi, poi, l'Equipe ha parlato di ultimatum del ragazzo al PSG, col portoghese che sarebbe stanco di aspettare e avrebbe dato 48 ore ai parigini per chiudere la trattativa (al momento hanno offerto 10 milioni di euro, rifiutati dal Lille).

In caso di mancato accordo, il Milan potrebbe tornare clamorosamente in corsa.