Milan, ultimo allenamento prima della sfida allo Zte

Ultimo allenamento per il Milan in vista della sfida agli ungheresi dello Zte. La squadra rossonera si è ritrovata negli spogliatoi di Milanello alle 9.45 per iniziare la seduta che precede la partita in programma domani alle 18, in Ungheria, contro la squadra locale di Zalaegerszegi.

Milan: dopo l'allenamento, la consueta partita a campo ridotto In apertura di allenamento, divertente modo di fare l'attivazione muscolare con un circuito tecnico composto da ostacoli bassi, sagome e coni. Terminata la prima parte, la squadra si è esercitata nel possesso palla, con i giocatori divisi in due gruppi. A seguire, Tonali e compagni hanno svolto la fase tattica per poi concludere la sessione con una partitella su campo ridotto.