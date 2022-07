Milan, Ibrahimovic tira fuori i muscoli: l'ultimo post social diventa virale

Zlatan Ibrahimovic continua a lavorare in vista del 2023, quando rientrerà in campo dopo l’intervento al ginocchio. Il campione svedese non potrà dare una mano al suo Milan nella prima parte di stagione, ma dopo la sosta per i Mondiali in Qatar Stefano Pioli potrà contare sul centravanti 40enne, che nel frattempo sui social dimostra di essere come sempre in forma. Sul profilo di Instagram, Ibrahimovic ha mostrato il suo fisico statuario, aggiungendo allo scatto una didascalia ("Different breed"), come a spiegare di essere di un'altra categoria.