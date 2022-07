Kalulu ha paura: “Spero di non affrontare mai Leao da avversario”

Insieme al compagno di reparto Tomori, Pierre Kalulu è stata una delle colonne portanti del Milan con la difesa d'acciaio che ha vinto lo scorso campionato di Serie A. La stagione è però da mettere in archivio perché ce n'è un'altra alla porta e i rossoneri non potranno più partire da underdog. Kalulu ne ha parlato in una diretta Twitch con i tifosi direttamente da Villach.

Kalulu: “Conoscersi serve soprattutto quando le cose vanno male” Kalulu si trova bene in Austria: “Stiamo lavorando bene. E' importante essere qui per conoscerci anche meglio fuori dal campo. E conoscersi serve soprattutto quando le cose non vanno bene”. Quest'anno si ampliata la colonia francese con l'arrivo di Adli: “In spogliatoio ascoltiamo anche molta musica francese, Adli? Abbiamo un nuovo cantante molto bravo”.