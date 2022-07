Milan: ultima sgambata prima del Marsiglia sotto gli occhi di Gazidis, Maldini e Massara

Prosegue la preparazione del Milan in vista dell'amichevole di domenica 31 luglio conto l'Olympique Marsiglia, con fischio d'inizio alle 18 allo stadio Vélodrome. In mattinata, la truppa di Stefano Pioli si è ritrovata a Milanello a cominciare dalla colazione. Presenti al centro sportivo, per seguire l'allenamento odierno, anche Ivan Gazidis, Paolo Maldini e Frederic Massara.