Milan al lavoro: esercitazioni sul possesso palla

Dopo la giornata di riposo concessa ieri da Stefano Pioli, oggi Leao e compagni hanno ripreso la preparazione a Milanello. L'obiettivo è chiaramente centrato sull'esordio in campionato, programmato per sabato contro l'Udinese a San Siro. La squadra, come di consueto, si è ritrovata al centro sportivo già per colazione prima di faticare in campo e in palestra.