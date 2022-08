Ibrahimovic, nuovo post "shock" dopo l'operazione: "Limitless"

Ibrahimovic è "senza limiti"

Ibra ha voluto posare l’attenzione sul già buon recupero del tono muscolare, a meno di tre mesi dall’operazione. “Limitless” l’ermetica, ma significativa, didasclia scelta questa volta da Ibrahimovic, accompagnata da un hashtag che sottolinea proprio il tempo passato dall’intervento chirurgico, #11weeksafter.

Zlatan Ibrahimovic e il rinnovo con il Milan

L’intervento in artroscopia per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro costringerà l’attaccante svedese di essere in campo per tutta la prima parte della stagione: la sua prima gara ufficiale con il tricolore di nuovo sul petto dovrebbe essere a gennaio, dopo la ripresa del campionato per la lunga sosta dovuta al Mondiale in Qatar. Durante la riabilitazione Ibrahimovic ha rinnovato il contratto con il Milan fino al 30 giugno 2023, per un ingaggio di circa 1,5 milioni netti più bonus legati a presenze e reti.