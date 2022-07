Ibrahimovic, siparietto con Donnarumma: "Quando smetto? Mai, se mi ritiro il calcio muore"

Così in pochi giorni uno dei grandi artefici del 19° scudetto rossonero è passato dalla versione culturista con il fisico statuario in bella mostra, a dispetto dei 41 anni da compiere a ottobre, alla presentazione del nuovo progetto da imprenditore, un campo da padel che sorgerà a Segrate nel 2023, fino ad un selfie con l’immancabile Khaby Lame , una delle poche celebrità mondiali in grado di rivaleggiare con Ibra nel campo della popolarità sui social.

Ma non è finita qui, perché nel pomeriggio di venerdì Ibrahimovic si è dedicato a una diretta nella quale Mago Zlatan si è divertito a intrattenere alcuni propri tifosi e un amico illustre come Gigio Donnarumma . Lo svedese ha sfoderato la consueta ironia e la consueta carica di autostima rispondendo a una domanda dei followers sulla data dell’eventuale addio al calcio : "Quando mi ritiro? Mai. Se mi ritiro il calcio muore".

Ibrahimovic-Donnarumma, risate via Instagram

La chiacchierata social con Donnarumma è invece stata di pochi secondi, ma intensi. Con Zlatan in versione relax a torso nudo in alto nello schermo e un Gigio divertito nella parte inferiore, lo svedese ha invitato l’ex compagno di squadra al Milan a rilassarsi nonostante l’evento prestigioso al quale stava partecipando…: "Non essere così rigido solo perché ci sono dei miei tifosi qui, rilassati amico”. “Che scemo che sei” la risposta di un Donnarumma sorridente, ma "tirato".

“Io qui non ho followers ho solo believers” ha chiosato Zlatan, prima che la diretta si interrompesse per permettere a Donnarumma di imbarcarsi sul volo per Tel Aviv, dove sabato 30 luglio il Paris Saint-Germain affronterà il Nantes nella finale di Supercoppa di Francia.