L’estate ha detto Milan e Roma: Juve ancora in ritardo

Ce lo diciamo da sempre che il calcio d’estate non conta. Poi però succede che la Juve ne prende 4 dall’Atletico Madrid e partono i processi, così come, al contrario, la Roma batte il Tottenham e lievitano i sogni romani.



Il calcio d’estate ha il suo significato, magari non fa capire tutto, ma fa intuire qualcosa. Un po’ nasconde, un po’ svela, un po’ spiega. Abbiamo provato a entrare in questo agosto di preparazione prendendo in considerazione le amichevoli di livello (prima serie e seconda sola dei primi 5 campionati d’Europa) delle prime 8 del campionato scorso e abbiamo creato una piccola classifica (quanto indicativa lo vedremo solo più avanti) con la media punti. Il risultato è che siamo davanti all’estate del Milan e della Roma e che il Napoli, per ora demolito nelle sue fondamenta e in attesa di una vera ricostruzione, è comunque andato al di là delle aspettative. Attenzione però, va dato qualche chiarimento: la Juventus di 4 partite di livello ne ha vinte una sola, contro i messicani del Chivas di Guadalajara, ma se ha fatto solo un punto nelle altre tre è perché ha incontrato le migliori tre squadre della Liga, Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid, a differenza del Napoli che, in Spagna, ha scelto Maiorca, Girona ed Espanyol. Insomma, la differenza c’è e nell’analisi va tenuta presente.