Milan, Ibrahimovic carica i tifosi: "Sono più forte di prima"

Vedere Zlatan Ibrahimovic passeggiare per le vie del centro di Milano a 48 ore dal debutto del Milan in campionato, con lo scudetto sulle maglie, avrà sicuramente fatto un effetto particolare ai tifosi rossoneri che, nella giornata di giovedì, si trovavano a camminare in zona Repubblica .

Proprio questo è stato però lo scenario presentatosi in un apparentemente normale giorno pre-ferragostano, con l’attaccante svedese turista per un giorno tra le vie deserta, causa periodo vacanziero, della città che lo ha ormai adottato. Dopo l’operazione di ricostruzione del legamento crociato del ginocchio sinistro, avvenuta lo scorso 25 maggio, Ibra sta infatti sostenendo un periodo di riabilitazione a Milanello e, intercettato dai microfoni di 'Sportitalia' appunto in zona Repubblica, ha aggiornato i tifosi del Milan rispondendo a una domanda sulle proprie condizioni: “Come sto? Al top, sono più forte di prima” la pronta replica dell’attaccante rossonero.

Ibrahimovic, un'estate tra riabilitazione e social

A causa dell’intervento Ibrahimovic ha vissuto un’estate di lavoro e dopo aver trascorso una parte di riabilitazione tra la Sardegna e il Garda è tornato in città per proseguire nella tabella di recupero che prevede il rientro in campo non prima di gennaio. Le tappe del percorso di Ibra sono comunque scandite dai frequenti aggiornamenti via Instagram, nei quali Zlatan non perde occasione per sfoggiare il proprio fisico speciale nonostante i tanti infortuni recenti e i 41 anni da compiere a ottobre.