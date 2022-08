Tomori dice sì al Milan: arriva il rinnovo per 5 anni

MILANO - Grosso passo in avanti nella trattativa di rinnovo di Fikayo Tomori con il Milan. Nell’incontro avvenuto ieri in sede, durato più di tre ore, si sono gettate le basi dell’accordo tra i rossoneri e il forte centrale inglese. Un accordo di massima è stato trovato, l’intesa tra le parti c’è, ma prima della definitiva fumata bianca che porterà alla firma servirà un altro meeting. Clima sereno e grande voglia di proseguire insieme. Tomori sta bene a Milano e spera di rimanerci per altri anni, dall’altra parte mister Pioli ritiene l’inglese un pilastro della difesa per le sue doti fisiche e tecniche ma anche per le qualità umane. Maldini e Massara vogliono blindarlo da eventuali offerte, stanno lavorando intensamente da diversi mesi per raggiungere l’accordo e c’è grande fiducia per la firma. E’ possibile che già al prossimo summit in sede si possa mettere la firma fino al 2027, mentre il giocatore dovrebbe salire d’ingaggio fino a guadagnare 3,5 milioni di euro rispetto ai 2 netti che percepisce attualmente.

Sempre piaciuto Arrivato a gennaio del 2021 in prestito con diritto di riscatto dal Chelsea, Tomori è stato rapidissimo nell’integrarsi nel nuovo gruppo, tanto da strappare immediatamente il posto da titolare ai danni di Alessio Romagnoli. Dopo sei mesi, a giugno, il Milan era più che convinto di riscattarlo e infatti ha investito 29 milioni di euro per acquistarlo definitivamente dai Blues. Dopo un anno Maldini e Massara sono passati all’azione e lo hanno blindato. Il giocatore è felicissimo di rimanere perché al Milan ha trovato l’ambiente giusto per crescere e trovare continuità. Tomori è diventato subito un beniamino dei tifosi milanisti ma anche dei compagni di squadra. La presenza in campo ha portato i rossoneri a prendere meno gol in questi mesi e ad essere una delle difese meno battute della serie A. Con Kalulu ha trovato il feeling giusto per riportare lo scudetto sulla sponda rossonera del Naviglio. In odore di rinnovo anche Rade Krunic, vicinissimo alla firma nei prossimi giorni. Il 28enne bosniaco ha un contratto fino al 2024 e presto estenderà il rapporto con il Milan. Altro giocatore molto gradito a mister Pioli, che viene utilizzato indistintamente in diverse posizioni del campo. Onyedika, il Milan vola in Danimarca