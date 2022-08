Calabria, doppia esultanza social: Milan ok e San Siro pieno

Il Milan riparte da due certezze: il grande entusiasmo del pubblico (San Siro pieno il 13 agosto, data da non trascurare) e la vittoria. Come se il filo invisibile tra l'anno scorso e questo si fosse solo teso, ma assolutamente non spezzato. Certo, è stata una vittoria diversa rispetto all'anno scudetto: difesa non più impenetrabile, ma anche attacco mitraglia con un Rebic che si è ritrovato bomber. A esultare, sui social, è il capitano rossonero, Davide Calabria.

Calabria: “Che bello rivedere San Siro pieno” Ci eravamo lasciati con San Siro a spingere il Milan verso la vittoria dello scudetto, ritroviamo il Meazza sold out a spingere il Diavolo verso i primi tre punti della stagione. Non può che guardare ammirato Calabria: “Che bello rivedere San Siro pieno” scrive su Instagram. Pubblico che non è andato via deluso, anzi.