Milan verso l'Atalanta: esercizi sul possesso, Tonali con i compagni

Il Milan continua la sua preparazione in vista della trasferta di Bergamo contro l' Atalanta , in programma domenica sera alle 20.25. Dopo l'esordio vittorioso a San Siro contro l' Udinese , Stefano Pioli ha ritrovato Sandro Tonali per la partita contro i nerazzurri.

Milan: seduta mattutina, Tonali in gruppo

Il centrocampista rossonero ha superato la contrattura al flessore che gli aveva fatto saltare l'esordio stagionale in Serie A. Dopo la seduta in gruppo di martedì, l'ex Brescia è regolarmente tornato in campo anche mercoledì ed è abile e arruolabile per la gara contro gli uomini di Gian Piero Gasperini.