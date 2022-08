Milan, allenamento sotto la pioggia: Tonali interamente con il gruppo

Il Milan questa mattina si è allenato a Milanello sotto la pioggia. Ritrovo alle 9.45 per poi cominciare con l'attivazione muscolare in palestra. Si prepara la prima trasferta della stagione, a Bergamo contro l'Atalanta, per confermare le buone impressioni suscitate dopo il 4-2 rifilato alla prima giornata all'Udinese.