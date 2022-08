Milan, svelata la terza maglia verde militare

Il sito specializzato Footy Headlines ha svelato anche la terza maglia del Milan . Sarà di colore verde militare, con girocollo e bordi delle maniche nere e potrebbe essere indossata in occasione del match casalingo contro il Bologna , valevole per la terza giornata di campionato.

Il club rossonero , intanto, ha annunciato che la terza maglia è disponibile in preordinazione allo store ufficiale. Oltre al verde militare dominante, la maglia presenta alcune righe sottili di un verde leggermente più scuro con lo sponsor Fly Emirates in campo centrale di color giallo fluo.

Milan, focus Atalanta: Pioli recupera Tonali

Intanto, per quanto riguarda la formazione che verrà schierata a Bergamo contro l'Atalanta, Pioli ha recuperato totalmente Tonali, che tornerà a guidare il centrocampo del Milan dopo aver saltato la prima con l'Udinese. Il problema al flessore si è rivelato meno grave del previsto. Cresce poi la condizione di Origi, De Ketelaere e Giroud, ma per ora tutti e tre dovrebbero iniziare in panchina. L'unico ballottaggio dovrebbe riguardare Messias e Saelemaekers, con il belga che al momento è in vantaggio sul brasiliano.