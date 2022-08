Milan subito in campo: lavoro sulle finalizzazioni

Senza un attimo di respiro. A poche ore dal pareggio 1-1 a Bergamo con l' Atalanta , il Milan di Pioli si è ritrovato a Milanello per l'allenamento post-partita. Chi è partito dall'inizio contro i nerazzurri di Gasperini, si è dedicato a un lavoro defaticante in palestra. Sul campo tutti gli altri componenti della rosa, che hanno iniziato lavorando sulla forza.

Terminata la seduta dedicata al lavoro fisico, il gruppo ha cominciato una serie di esercitazioni tecniche con l'ausilio di sagome e ostacoli bassi. A seguire, un ulteriore lavoro tecnico dedicato alle finalizzazioni. Per domani è previsto un giorno di riposo per tutti, si riprenderà mercoledì 24 agosto con un altro allenamento al mattino. Il prossimo impegno, per i rossoneri, sarà a San Siro contro il Bologna sabato 27 agosto alle 20.45. Poi turno infrasettimanale contro il Sassuolo di Dionisi. E il 3 settembre il grande appuntamento per Calabria e compagni con il derby contro l'Inter.