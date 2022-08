L'anticipazione del presidente del Tolosa: "Milan-RedBird, closing il 6 settembre"

In attesa dell’ufficialità del passaggio di proprietà del Milan da Elliott a RedBird Capital, con il closing atteso a giorni dopo il signing di fine maggio a festa scudetto appena consumata i tifosi rossoneri guardano alla Francia.

Milan tra Elliott e RedBird: giorni decisivi per il closing Non una novità se si pensa al mercato, dal momento che il duo Maldini-Massara ha spesso attinto, con successo, negli ultimi anni dal mercato della Ligue 1, ma in questo caso il riferimento è proprio alle dinamiche societarie e a cosa attendersi quando la nuova proprietà facente capo a Gerry Cardinale si sarà ufficialmente insediata. Dall’estate 2020, infatti, il Tolosa è entrato nella galassia RedBird, che controlla il club per l’85%, e anche se i target delle due squadre sono completamente differenti, l’immediato ritorno in Ligue 1, gli investimenti effettuati e l’ottima partenza in campionato da parte del club fanno ben sperare i tifosi rossoneri circa le ambizioni del nuovo fondo americano.

"Il Milan sarà di RedBird il 6 settembre" Intanto un riferimento ben preciso da Tolosa arriva proprio sulla data del possibile closing. Intervistato dalla testata francese 'ActuToulouse' il presidente Damien Comolli ha “spoilerato” la data del passaggio di consegne del Milan, per poi fare accenno a possibili collaborazioni tra i due club: "Il closing del Milan è previsto per il 6 settembre, ma anticipo fin da subito che Milan e Tolosa saranno indipendenti. Una collaborazione? Non ne abbiamo parlato, ma non lo escludo, tutto ciò che può aiutarci a migliorare sarà ben accetto”.