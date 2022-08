Milan-Bologna, standing ovation per Mihajlovic e boato per Sansone

Il boato dei tifosi del Milan per Sansone

Certi dettagli non passano certo inosservati ai tifosi, così i sostenitori rossoneri, che anche per la partita contro il Bologna hanno gremito il Meazza come accaduto contro l’Udinese, si sono prodotti in un vero e proprio boato quando lo speaker di San Siro ha letto il nome di Sansone, che ha iniziato dalla panchina la partita contro il Milan. Peraltro, subito dopo la gara contro l’Inter, lo stesso ex attaccante del Bayern Monaco aveva dichiarato il proprio tifo per i rossoneri, arrivando anche ad “invocare” una chiamata di Paolo Maldini e Frederic Massara per disputare la Champions League con la propria squadra del cuore.