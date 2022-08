Milan, tornano i sorrisi in allenamento dopo i 3 punti

A seguire la seduta del Milan, a bordo campo, c'erano Maldini e Massara . L'allenamento è iniziato con un lavoro defaticante in palestra per chi è partito titolare contro il Bologna, tutti gli altri sono scesi subito in campo, facendo prima attivazione muscolare tecnica, eseguita grazie a sagome, e poi alcuni torelli a tema.

Alla fine della prima parte dell'allenamento, la squadra ha giocato una partitella contro la squadra Primavera. Per domani è previsto un altro allenamento al mattino, mentre nel pomeriggio si partirà con destinazione Reggio Emilia. L'obiettivo, per gli uomini di Pioli, è ottenere i primi tre punti di questo campionato in trasferta, in vista anche dell'attesissimo derby del prossimo fine settimana. La partita contro il Bologna, buona notizia per l'allenatore, non ha lasciato strascichi a livello fisico o infortuni per la squadra.