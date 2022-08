Maignan: “Il mio lavoro è studiare gli attaccanti”

Sabato, forse, davanti gli si presenterà Romelu Lukaku per il derby della Madonnina. Forse perché dipende dalla gravità dell'infortunio dell'attaccante belga. Niente paura, comunque, perché per allora Maignan avrà carpito anche i segreti di Big Rom: “Lukaku? Ancora non l'ho studiato. Lo studierò? Forse”. Ma una risata sorniona fa capire che di sicuro guarderà i suoi movimenti. Così come quelli di Lautaro, Correa e Dzeko, l'intero reparto offensivo dell'Inter.