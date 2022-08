Milan, controllo ok per Ibrahimovic: il recupero prosegue come da programma

Le condizioni dello svedese, operato al ginocchio sinistro proprio all’indomani delle celebrazioni dello scudetto per la ricostruzione del legamento crociato anteriore, continuano infatti a progredire. Zlatan è stato sottoposto nella giornata di lunedì ad un controllo programmato a 90 giorni dall’intervento, a Lione dal dottor Bertrand Sonnery Cottet , lo stesso che lo ha operato a maggio e lo stesso che, lo scorso agosto, visitò Paul Pogba per un consiglio sulla terapia da seguire dopo la lesione al menisco esterno.

La cronotabella di Ibrahimovic verso il ritorno in campo

Il verdetto del luminare è stato positivo, il recupero di Ibrahimovic procede nel migliore dei modi e senza complicazioni. Il programma riabilitativo potrà quindi proseguire senza cambiamenti: il piano prevede che Ibra torni ad allenarsi alla fine di settembre, per poi riprendere gradualmente tono muscolare e le sedute con i compagni in vista del rientro in campo fissato per gennaio dopo i due mesi di sosta della Serie A per il Mondiale in Qatar.