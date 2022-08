“Step by step”: Ibrahimovic sul tapis roulant per tornare in forma

Continuano le terapie riabilitative per Zlatan Ibrahimovic che vuole fare il possibile per tornare presto in campo. Il fuoriclasse svedese del Milan sta comunque seguendo un percorso, con i suoi tempi, anche se morde il freno, specialmente adesso che è ricominciato il campionato a cui lui può assistere solo da bordo campo.

Zlatan Ibrahimovic sta proseguendo la riabilitazione in un posto particolare: la sua enorme barca, a bordo della quale c'è anche una piscina. Sui social, ha postato una storia mentre fa ginnastica, si allena sul tapis roulant piazzato per l'appunto sullo yacht e scrive: “Step by step”. Ossia, passo dopo passo.

Il giocatore svedese sta mostrando praticamente giorno per giorno, su Instagram, come prosegue il suo recupero dall'intervento per la ricostruzione del ginocchio. Tra allenamenti in piscina e palestra, di sicuro non sta con le mani in mano, Tutt'altro. Il relax, si fa per dire, è proprio la partita quando Ibra non solo fa il tifoso, ma anche il secondo allenatore vicino a Stefano Pioli.