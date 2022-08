Perché il Milan targato USA di Cardinale e NY Yankees avrà una spinta formidabile

Adesso che il Milan è ufficialmente di RedBird (la firma oggi alle 13.30 a Milano, davanti al notaio Federica Mottola Lucano dello Studio ZNR Notai), si delinea la portata di un'operazione senza precedenti per il calcio italiano che comporterà benefici effetti anche per l'intera Serie A sul mercato tv americano. La partnership con la holding proprietaria dei New York Yankees, la franchigia più vittoriosa nella storia della Major League Baseball, schiude orizzonti di grande sviluppo del Milan nell'etere statunitense e, di conseguenza, anche per il nostro massimo campionato. La rete degli Yankees trasmette i loro incontri nel più importante campionato di baseball al mondo e le partite Nba dei Brooklyn Nets. C'è di più. Come sottolinea il comunicato ufficiale di Via Aldo Rossi, l'accordo vedrà anche "Yankee Global Enterprises (YGE) - proprietaria dei New York Yankees, una delle franchigie sportive più importanti al mondo - entrare in una partnership strategica con il Club con una partecipazione di minoranza. RedBird ha una relazione di lunga data con gli Yankees e la famiglia Steinbrenner, con i quali è coproprietario della Yankees Entertainment Sports (YES) Network, la rete sportiva regionale più seguita negli Stati Uniti". YES appartiene al consorzio formato da Yankees, Amazon, RedBird, Sinclair Broadcast Group. Il presidente degli Yankees, Randy Levine, ha dichiarato: "Abbiamo avuto un rapporto molto lungo e di successo cion RedBird e crediamo di poter contribuire a far crescere il marchio e la presenza commerciale del Milan, Credo in ciò che stanno facendo". Sono ipotizzate anche anche alcune partite dei rossoneri allo Yankee Stadium. Citando il titolo del fortunato libro di Pasquale Campopiano che ha ricostruito per filo e per segno la precedente cessione del club, da Berlusconi a Yonghong Li, oggi possiamo dire che Gerry Cardinale abbia messo ogni cosa nero su rosso, trasformando il 31 agosto 2022 in una data storica per l'AC Milan, anno di fondazione 1899.