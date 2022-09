Milan, Cardinale a Milanello per incontrare Pioli e giocatori

Gerry Cardinale , il fondatore di RedBird e neo proprietario del Milan , oggi per la prima volta è stato a Milanello a trovare la squadra. La visita avviene all'indomani del successo per 3-2 nel derby con l' Inter , partita a cui ha assistito dalle tribune anche Cardinale, apprezzando la forza di reazione di un Milan che era passato in svantaggio.

Cardinale: “Attitudine vincente per la formazione di Pioli”

Cardinale, oltre alla squadra, ha incontrato pure l'allenatore Stefano Pioli e Paolo Maldini. Il proprietario rossonero ha voluto complimentarsi con la squadra per la vittoria della stracittadina. Cardinale ha ringraziato i giocatori per lo spirito mostrato in campo e li ha paragonati a LeBron James e Dwayne Johnson, ma anche a squadre di livello mondiale come i New York Yankees e i Dallas Cowboys, realtà con cui il numero uno di RedBird lavora da più di 20 anni.