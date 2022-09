Milan, Bennacer: "Sono deluso dal risultato, ora rialziamoci subito"

Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto per il Milan in seguito all'1-1 di Salisburgo ? Difficili a dirsi: sul piatto delle variabili da considerare, l'inatteso ko del Chelsea a Zagabria (1-0) contro la Dinamo ma, anche, il palo scheggiato da Rafael Leão al minuto 94.

Milan, Saelemaekers premiato migliore in campo: "Sogno diventato realtà"

Oltre alle dichiarazioni davanti a microfoni e taccuini e fine partita, sul proprio account ufficiale Instagram, il goleador rossonero di serata Alexis Saelemaekers ha aggiunto: "Primo gol in Champions League e un punto per la squadra. Ora bisogna lavorare ancora più duramente per le prossime partite. Sono anche davvero onorato di aver ricevuto il premio ufficiale della Uefa Champions League come migliore in campo: i sogni diventano realtà".