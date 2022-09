Milan, Giroud sempre titolare per merito e per necessità

Olivier Giroud titolarissimo del Milan . Lo dicono i numeri. L'attaccante francese, l'uomo dei gol pesanti, a quasi 36 anni è obbligato a prendersi la squadra sulle spalle anche se forse avrebbe bisogno di un po' di riposo. Ma mancano le cosiddette alternative, dall'infortunato di lungo corso Ibrahimovic e agli ultimi arrivi in infermeria, Origi e Rebic . E così Giroud gioca, gioca e segna pure. Come è successo nell'ultima a Genova, con la Sampdoria , con una rete su rigore da tre punti.

Giroud determina. Ha giocato 20 delle ultime 22 partite del Milan tra la fine dello scorso campionato e l'inizio di questo. Risponde sempre all'appello. E indirizza le partite: 9 le reti e 3 gli assist in queste 20 partite giocate. Quindi, no, non sarebbe giusto dire che il francese gioca solo per necessità, ma anche per meriti indiscussi.

Le perle disseminate in giro per le partite non sono poche. Anche quest'anno è riuscito a fare gol all'Inter dopo la doppietta dell'anno scorso. Si esalta quando il gioco si fa duro. E così Stefano Pioli è ben contento di continuare a dargli minuti. Quando aveva iniziato ad alternarlo un po', quest'anno, sono arrivati i malanni fisici dei suoi sostituti. E lui non si è tirato indietro. Anzi, ha confermato la sua fama di goleador quando conta. Difficile rinunciare a uno così, anche quando in attacco ci sarà abbondanza.