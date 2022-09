Maldini: "Baresi il mio mito. Social? Ai miei tempi c'era più libertà"

La prima vita da leggenda del calcio giocato, la seconda da “uomo qualunque” che si è goduto la famiglia e la terza di ritorno nel calcio, come dirigente. Paolo Maldini si è fatto in tre per il calcio, riprendendo laddove aveva lasciato quando aveva detto addio ai campi. Ovvero vincendo.

Maldini: "Per il calcio ho sacrificato la mia gioventù" Intervistato da Albertino per il podcast di m20, l’ex capitano e ora responsabile dell’area tecnica del Milan ha confessato alcuni retroscena della propria carriera e anche della propria vita privata, senza nascondere qualche rimpianto per una gioventù in parte sacrificata sull’altare della vita da calciatore: “Quando giocavo la sera uscivo solo quando si vinceva. E capitava spesso… A vent'anni ti devi anche divertire. A livello lavorativo ho iniziato a essere un professionista a 16 anni, una parte di quell'età l'ho persa, non uscivo mai al sabato e alla domenica. L'obiettivo della mia vita era quello di essere performante nel mio lavoro. Uscivo, ma sono astemio, non bevo, non fumo e non mi sono mai drogato…Penso che sia normale non sentirsela di andare fuori se si perde. La sconfitta dovrebbe fare parte del mondo dello sport, ma capita di viverla come una vergogna e allora per evitare di suscitare qualche reazione nella gente si evitava…".