Milan, definito il nuovo Cda: confermati Scaroni e Gazidis, entra Cardinale

Come previsto, si registra l’ingresso di Gerry Cardinale , numero uno di RedBird, che comunque non assumerà la carica di presidente, ruolo che resta a Paolo Scaroni , confermato nel Cda insieme ai tre consiglieri legati a Elliott, quindi Gordon Singer , Giorgio Furlani e Stefano Cocirio . Le altre new entries del Consiglio sono Alec Scheiner , Niraj Shah e Isaac Halyard , tutte facenti capo a RedBird e subentrati a Alfredo Craca, Marco Patuano e Massimo Ferrari, usciti dal Cda al pari di Salvatore Cerchione, dimessosi già l’11 giugno scorso, in polemica con Elliott. Resta nel Consiglio anche Ivan Gazidis , che mantiene la carica di amministratore delegato in scadenza il 30 novembre.

Milan, il saluto di Patuano e Ferrari

Queste le dichiarazioni di congedo dei consiglieri uscenti Marco Patuano e Massimo Ferrari: "Ho accettato di entrare a far parte del Consiglio di amministrazione del Milan in una fase molto delicata della vita del club. In questi anni, abbiamo lavorato con un unico obiettivo: mettere la squadra nelle condizioni di poter ritornare ad ambire ai prestigiosi traguardi cui i nostri tifosi sono sempre stati abituati e siamo stati ripagati con la vittoria dello scudetto. Continuerò sempre a seguire e a fare il tifo per il Milan". "Sono orgoglioso di aver fatto parte del Consiglio del Milan - le parole di Ferrari - che ha segnato la svolta in termini di risanamento e di risultati sportivi (19° scudetto). Tutto merito dell’azionista Elliott, della direzione sportiva e tecnica, della squadra e di un management all’altezza di una grande società quotata. Il Consiglio, con un professionale Collegio Sindacale, sotto la guida di Paolo Scaroni, ha sposato la linea e l’ha supportata per quanto di sua responsabilità. Forza Milan”.

Scaroni: "La nostra missione è costruire un Milan vincente"

Così invece Paolo Scaroni ha commentato l'inizio della nuova era per il club campione d'Italia: "Oggi si apre una nuova fase nel processo di sviluppo del Club, nel segno della continuità e della qualità. Abbiamo un nuovo CdA che include i rappresentanti di Elliott che sedevano già in Consiglio, garanzia del valore generato in questi anni e di un approccio equilibrato nella transizione, a cui si uniscono nuovi componenti, espressione di RedBird, l'azionista di maggioranza, che aggiungeranno la loro competenza, esperienza e cultura manageriale nel business sportivo e dell'intrattenimento, a livello mondiale. Un sentito ringraziamento da parte di tutti noi va ai Consiglieri uscenti, Alfredo Craca, Massimo Ferrari e Marco Patuano, che hanno sempre dimostrato grande visione manageriale, insieme a un'eccezionale disponibilità e passione per i nostri colori, contribuendo a favorire il positivo andamento del Club in questi anni". Infine il ringraziamento di rito per la conferma come presidente: "Sono grato per la fiducia che i nuovi azionisti hanno espresso nei miei confronti - ha aggiunto Scaroni - È per me una grande responsabilità e un privilegio aver l'opportunità di poter continuare a guidare il Consiglio di Amministrazione del Club, in una fase in cui siamo tutti chiamati a dare un rinnovato impulso al progetto per costruire un Milan sostenibile e vincente".