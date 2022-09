Rosso a Leao, Pioli non ci sta: "In Italia si fischia troppo, gli attaccanti vanno tutelati"

"Vittoria sofferta, peccato per Leao"

La gara di San Siro ha però già perso in partenza uno dei suoi protagonisti più attesi, Rafael Leao, espulso a Marassi a inizio secondo tempo per un'ingenua doppia ammonizione sul punteggio di 1-0 per il Milan. Pochi minuti dopo è arrivato il momentaneo pareggio di Djuricic, che non ha però spento il carattere dei rossoneri, capaci di riportarsi definitivamente in vantaggio grazie a un rigore di Olivier Giroud. Al termine di una partita molto nervosa in particolare nei minuti finali Stefano Pioli sottolinea ai microfoni di Sky Sport il carattere della squadra, ma recrimina per l'espulsione di Leao: "Vittorie così sofferte sono importanti. Nel primo tempo avremmo dovuto segnare di più, poi l'inferiorità numerica ci ha creato difficoltà, ma siamo stati bravi a tornare in vantaggio. Se ogni volta che un attaccante difende la palla il difensore si butta per terra l'attaccante viene ammonito. I giocatori si adattano al metro dell'arbitro, lo abbiamo visto a Salisburgo e anche stasera. In Champions nessuno dei nostri ha mai protestato, oggi la partita veniva sempre interrotta. Peccato, contro il Napoli giocherà un altro e purtroppo quasi sicuramente non avremo neppure Rebic. Comunque adesso pensiamo a recuperare le energie in vista della Champions, poi penseremo al Napoli".