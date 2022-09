Milan-Napoli: azzurri imbattuti a San Siro dal 2014

Il Napoli a San Siro negli ultimi 11 anni si è trovato molto bene contro il Milan . Gli azzurri, infatti, sono inciampati una volta sola e l''evento' risale al 2014, quando i rossoneri si imposero per 2-0 con gol di Menez nel primo tempo e di Bonaventura nel secondo. Era il 14 dicembre. Da allora, il Napoli non ha più perso al Meazza.

Milan-Napoli: i rossoneri sono in netto vantaggio in casa

Domani sarà il 75esimo precedente tra le due squadre in casa del Milan. Nonostante in tempi recenti il Napoli sia uscito quasi sempre imbattuto, i rossoneri restano in netto vantaggio sugli azzurri, in casa: 32 vittorie, 26 pareggi e 16 successi partenopei.