Milan, Pioli: "Sarà sfida scudetto, Napoli squadra simile a noi"

Sei mesi dopo il blitz del Maradona firmato Olivier Giroud, vittoria fondamentale nel percorso che avrebbe portato allo scudetto, il Milan ritrova il Napoli per la sfida al vertice della 7ª giornata di Serie A.

Milan-Napoli, primato in palio a San Siro Appaiate in vetta insieme all'Atalanta, le squadre di Pioli e Spalletti sono parse le più convincenti tra le big in questo primo scorcio di stagione, a livello di risultati, ma anche di gioco. Il primato del Milan è più "pesante" perché i campioni d'Italia hanno già vinto uno scontro diretto, il derby contro l'Inter, ma il Napoli è passato con autorità sul campo della Lazio e in ogni caso Stefano Pioli è ben consapevole che la sfida di San Siro sarà un test severissimo per la propria squadra, in particolare per l'emergenza in attacco, con Rafa Leao squalificato e Origi e Rebic infortunati.

Milan-Napoli senza Leao, Pioli esalta il gruppo In conferenza stampa Pioli ha sottolineato l'importanza potenziale del fattore campo, minimizzando l'assenza di Leao: "Dai tifosi prendiamo le energie necessarie per sviluppare il nostro calcio. Sarà una partita importante e difficile contro una squadra completa, che ha tecnica, personalità, è ben allenata e che come noi gioca un calcio offensivo, cercando di fare un gol in più degli avversari. Per certi versi ci assomigliamo, noi cercheremo di sfruttare il fatto di giocare in casa. Non conta chi mancherà, ma il gioco di squadra. Convocherò 25 giocatori e tutti saranno all'altezza. Modulo? Non sarà l'assenza di un giocatore, benché importante come Leao, a farci cambiare identità. Le soluzioni per sostituire Leao non mancano, Saelemaekers è un destro che può venire dentro il campo partendo da sinistra. Salendo il livello degli avversari dovrà salire anche quello delle nostre prestazioni, ma siamo pronti. Dopo una partita di Champions non c'è niente di meglio che affrontarne un'altra che ha appena giocato la Champions".