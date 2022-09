Theo Hernandez: problema all'adduttore, lascia la Nazionale

Il Milan, oltre al dispiacere per la sconfitta di ieri sera con il Napoli, guarda con un pizzico di preoccupazione anche all'infermeria. Theo Hernandez, infatti, è tornato dalla convocazione con la nazionale francese a causa di un problema all'adduttore. Il terzino non era sembrato al meglio già nel secondo tempo contro gli azzurri, ma era rimasto in campo comunque fino alla fine, confezionando anche l'assist per il pareggio di Giroud.